La chanteuse Quenneff a récemment dévoilé son nouveau titre intitulé “Iwdi Dalaba” dans ce titre elle a dégagé son amour et attachement vis à vis de son origine Dalaba, une préfecture située dans la région de Mamou.

Par sa sublime voix, la conceptrice de l’ep “Quenn et copina” à travers ce bijou “Iwdi Dalaba qui signifie littéralement originaire de Dalaba, tente de mettre en harmonie tous les fils et filles de cette zone. Elle met également un pont entre l’ancienne génération avec celle de la génération montante en énumérant les valeurs que regorgent la ville et ses habitants.

Dans dans entretien accordé à Guinee360, Quenneff s’est exprimée aussi sur les motivations qui l’ont conduit à chanter ce titre “Iwdi Dalabaa”.

«Je voulais parler de mes origines, faire un morceau qui fait référence à d’où je viens. Un retour à la case de départ. Je viens de Kaala au milieu des montagnes . Je suis née là-bas et je n’ai jamais connu là-bas, c’est tout récemment grâce à ma grand-mère que je suis allée découvrir mon village. Elle m’a parlé de cette sous-préfecture et m’a donné l’envie d’y aller. À travers ce titre je dis merci aux natifs de Dalaba. Je suis une de leurs sœurs et je me confie à eux. Qu’ils sachent qu’ils sont les premières personnes sur lesquelles je vais m’identifier. J’aime bien le climat, le brouillard, les longs sapins et surtout un élément important, le goût de la nourriture qui est totalement différent de ce qu’on a à Conakry », a expliqué la jeune chanteuse.

