La Cour de justice de la CEDEAO a ordonné lundi 16 octobre 2023, la libération des anciens dignitaires du régime d’Alpha Condé. La juridiction sous régionale s’est prononcée en faveur de la remise en liberté de Dr Kassory Fofana, Dr Mohamed Diané et Oyé Guilavogui. Elle estime que les droits de ces anciens ministres à un procès équitable et leur liberté ont été violés. De surcroît, la Cour de justice de la CEDEAO ordonne le paiement de 10 mille dollars à chacun et l’application de sa décision dans un délai de 3 mois.

Contacté au téléphone par la rédaction de Guinee360.com, ce mardi 17 octobre, Mamby Camara, coordinateur du parti RPG arc-en-ciel en Haute Guinée, a salué la décision de cette cour. Il a dénoncé à son tour la détention depuis près de 2 an des leaders de son parti.

« Nous saluons la décision de la Cour de justice de la CEDEAO dans ses démarches concernant la libération de ces anciens ministres. C’est une détention illégale, arbitraire, que subissent les responsables du parti. Ils sont illégalement arrêtés sans jugement. Nous attendons impatiemment l’application de la décision de la CEDEAO contre la Guinée. Elle a donné une date à la Guinée. Nous sommes satisfaits de cette annonce de la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, parce que ça annonce la libération de nos responsables qui sont pour nous des grands militants. Si Kassory et autres sont libérés aujourd’hui, c’est une victoire pour nous les Rpgisistes. Je souhaite que cette décision aboutisse parce qu’il n’y a aucune preuve contre eux. Ils ont été accusés seulement mais au fond il n’y a rien », a martelé le coordonnateur régional du parti jaune.

De notre correspondant régional à Kankan, Mamoudou Aimé Césaire Condé