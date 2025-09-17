À l’approche du référendum constitutionnel prévu ce dimanche 21 septembre 2025, les autorités guinéennes renforcent les restrictions de circulation sur l’ensemble du territoire.

Dans ce cadre, la Société navale guinéenne (SNG) a annoncé, ce mercredi 17 septembre, l’annulation de toutes les traversées maritimes programmées le jour du scrutin.

« Nous vous informons que le voyage en bateau prévu pour ce dimanche 21 septembre 2025 n’aura pas lieu. En raison du référendum qui se tiendra le même jour, nous avons décidé d’annuler la traversée afin de garantir la sécurité et le respect des réglementations en vigueur », précise la SNG dans son communiqué.

Cette décision s’inscrit dans un dispositif sécuritaire habituellement appliqué lors des journées électorales en Guinée, limitant les déplacements pour prévenir tout incident.

Comme de coutume, seules les personnes munies d’un laissez-passer spécial seront autorisées à circuler, que ce soit par voie terrestre ou maritime.