Lors d’une conférence de presse tenue ce mardi 17 septembre 2024, plusieurs forums représentatifs des jeunes et des femmes politiques de Guinée ont formulé des recommandations à l’intention du CNRD, concernant l’avant-projet de la nouvelle Constitution en cours d’élaboration.

Le Forum National des Jeunes des Partis Politiques (FONAJEP), le Cadre de Concertation des Filles et Femmes des Partis Politiques de Guinée (CCFFPPG) et la Commission de Suivi du Code de Bonne Conduite des Partis Politiques (CSCBCPP) ont réaffirmé leur engagement en faveur d’une transition inclusive et apaisée.

Dans une déclaration commune, ces entités ont salué plusieurs avancées dans l’avant-projet de la nouvelle Constitution, notamment celles qui répondent aux préoccupations exprimées par les jeunes et les femmes lors des consultations précédentes. Parmi les points importants soulignés, la révision de l’âge minimum pour se porter candidat à l’élection présidentielle, désormais fixé à 35 ans, ainsi que l’abaissement de l’âge requis pour les élections législatives et locales à 21 ans, ont été particulièrement bien accueillis.

« Le maintien du principe de parité homme-femme dans les instances décisionnelles constitue une victoire importante pour l’égalité des genres et l’inclusion des femmes dans la gouvernance », ont-elles déclaré.

Yatigna Mansaré, président du FONAJEP, a appelé à des actions concrètes pour promouvoir le leadership des jeunes et des femmes dans la construction de la Guinée de demain.

Les forums ont également souligné l’importance d’intégrer toutes les parties prenantes afin que chacun puisse contribuer à l’édification d’une Guinée moderne, unie et prospère. « L’implication active des jeunes et des femmes n’est pas seulement souhaitable, elle est indispensable pour garantir l’équité dans cette phase cruciale de notre histoire », ont-elles ajouté.