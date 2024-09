Une vérification menée par la rédaction de Guinee360, ce lundi 16 septembre 2024, a révélé une situation alarmante concernant les numéros d’urgence en Guinée. De nombreux services essentiels, destinés à sauver des vies, ne sont tout simplement pas fonctionnels. Cette réalité soulève de sérieuses questions sur l’efficacité et la disponibilité du système de secours dans le pays.

Seulement quatre services fonctionnels

Parmi les numéros testés dans l’après-midi de ce lundi, seuls quatre se sont révélés opérationnels :

– le 18, destiné aux sapeurs-pompiers ;

– le 117, numéro vert de la Police nationale ;

– le 129, celui de la Gendarmerie régionale de Kankan ;

– et le 130, celui de la Gendarmerie régionale de N’zérékoré.

Ces services représentent une petite fraction de ce qui devrait être un système de secours global et efficace. Cependant, leur bon fonctionnement n’est pas suffisant pour couvrir les besoins urgents de l’ensemble du pays.

Des services essentiels inaccessibles

Plusieurs autres numéros d’urgence testés sont non opérationnels, un constat inquiétant pour la population guinéenne. Parmi ces services, le 146, destiné à assurer la gratuité des césariennes via le Ministère de la Santé, est injoignable. Un service vital pour les femmes enceintes, qui se retrouvent sans accès à ce service gratuit, tel qu’édicté par les autorités guinéennes.

Le numéro 19, réservé aux urgences en mer, est également non fonctionnel, laissant ceux qui sont en danger dans les eaux guinéennes sans assistance directe. De même, la ligne d’assistance aux femmes battues et aux enfants maltraités (numéro 116) est inactive, privant les victimes de violences d’une aide cruciale.

Plusieurs numéros verts de la Gendarmerie nationale hors service

Les numéros verts régionaux de la Gendarmerie nationale, qui devraient permettre une intervention rapide dans plusieurs régions, sont en majorité éteints :

– 122 (Région de Conakry) – Non opérationnel ;

– 125 (Région de Kindia) – Non opérationnel ;

– 126 (Région de Boké) – Non opérationnel ;

– 127 (Région de Mamou) – Non opérationnel ;

– 128 (Région de Faranah) – Non opérationnel ;

– 135 (Région de Labé) – Non opérationnel ;

– 136 (Région de Guéckédou) – Non opérationnel.

Seules les régions de Kankan et N’zérékoré disposent de numéros verts fonctionnels. Ce manque de couverture nationale expose les habitants à des retards critiques en cas d’urgence, notamment dans les zones rurales où l’accès aux infrastructures médicales ou de sécurité est déjà limité.

Le numéro de l’État-major des armées hors service

Le numéro 144, destiné à joindre l’État-major opérationnel des armées, est également hors service, compromettant la coordination des opérations militaires en cas de crise sécuritaire majeure.

Une situation qui appelle à des actions urgentes

La mise hors service de la majorité des numéros d’urgence en Guinée constitue une menace pour la sécurité et le bien-être de la population. Un appel à une révision et à une réhabilitation des services de secours est plus que jamais nécessaire. Les autorités doivent réagir rapidement pour rétablir ces services vitaux et garantir une réponse rapide aux situations d’urgence.