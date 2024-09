Habitué de grands plateaux et féru des débats de haut niveau, le Président du Conseil National de la Transition s’est encore illustré lundi soir. Lors d’une interview qu’il a accordée à nos confrères de France 24, Honorable Dr Dansa KOUROUMA a rappelé le contexte et les méthodes qui ont gouverné le processus d’élaboration de la nouvelle Constitution.

Il a d’abord souligné la singularité de la démarche de son institution comparativement aux autres Constitutions que la Guinée a connue.

Car, estime-t-il, cet avant-projet de la nouvelle Constitution est le fruit de plusieurs mois de concertations avec toutes les entités de la vie nationale assorties de pertinentes recommandations ayant bonifié le travail de l’organe législatif de la Transition.

Résultat, le texte qui en a découlé contient de nombreuses innovations qui, en réalité, constituent des réponses adéquates à des situations déjà vécues dans l’histoire récente de la Guinée.

Malgré son caractère innovant et inclusif, le CNT, a engagé de nouvelles consultations dans le but d’amender le texte avant sa présentation au Peuple lors du référendum qui sera organisé à cet effet.

D’ailleurs, le Président du CNT a déclaré que son séjour en France s’inscrit dans ce processus de consultations auprès de la diaspora guinéenne.

Parce qu’il est question par dessus tout, d’écrire une Constitution qui ressemble et rassemble les Guinéens.

Boubacar Koyla DIALLO