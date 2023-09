Dans le communiqué publié, ce dimanche 17 septembre, la Direction du protocole d’État a annoncé que Son excellence colonel Mamadi Doumbouya, président de la République [ Sic ] quittera Conakry, ce lundi 18 septembre 2023 pour prendre part à l’assemblée générale de l’Onu aux États-Unis. Peut-on appeler un putschiste président de la République ?

Au regard de la loi c’est « NON ». L’article 38 de la Charte de la transition dispose: «Le président de la transition est le président du Comité national du rassemblement pour le développement et à ce titre, il: Est Chef de l’État et chef suprême des armées. Est chef de l’Administration».

En Guinée, « le Président de la République est élu au suffrage universel direct», disposent les Constitutions de 1958, 1982, 1990 révisée en 2021, 2010 et de 2020.

Appeler colonel Mamadi Doumbouya, «président de la République» constitue donc une violation de la Charte de la transition qu’il a lui-même élaboré.

Cela renforce également les soupçons des velléités de confiscation du pouvoir par le Cnrd.