Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont signé un accord militaire et de défense mutuelle appelé Alliance des Etats du Sahel (AES), le samedi 16 septembre 2023.

Ce sont les délégations ministérielles du Mali, du Burkina Faso et du Niger qui ont procédé à la signature dudit accord qui établit une alliance défensive entre ces pays en transition militaire.

Il compte 17 points, avec notamment l’établissement d’une « architecture de défense collective et d’assistance mutuelle», rapporte l’AFP.

Le texte dispose en son article 6 : «toute atteinte à la souveraineté et à l’intégrité du territoire d’une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties et engagera un devoir d’assistance et de secours de toutes les parties de manière individuelle ou collective ».

L’Alliance des Etats du Sahel est née dans un contexte de crise. Les 3 pays signataires sont tous en transition militaire. Au Niger, le général Abdourahmane Tiany, le tombeur de l’ancien président Mohamed Bazoum, est sous la menace d’une intervention militaire de la Cedeao.

Le 31 juillet 2023, le capitaine Ibrahima Traoré du Burkina Faso et le colonel Assimi Goïta du Mali avait adopté de «mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger».