Dans un entretien accordé à un groupe de médias, le président du parti Union des forces démocratiques (UFD), a justifié son absence au sein des Forces vives de Guinée. Alors que les responsables de cette organisation, multiplient la pression pour exiger plus de visibilité dans la conduite de la transition, Mamadou Bah Baadiko relève de l’incohérence dans la démarche de ces acteurs politiques.

«Vous avez vu que leur première revendication c’est de fermer la CRIEF, de libérer tout le monde et de ne demander de compte à personne. Est-ce que vous nous voyez en train d’aller défendre ça ?», s’interroge Baadiko.

Sidya Touré de l’Union des forces républicaines (UFR) et Cellou Dalein Diallo tous membres des forces vives sont en exil. Ces leaders soupçonnent la junte de vouloir les écarter dans la course pour la prochaine élection présidentielle. L’opposant Bah Baadiko accuse ces anciens Premiers ministres et le RPG d’avoir mis la Guinée en retard.

«On n’est pas des Forces vives. Nous n’avons jamais été d’aucun système qui a ruiné la Guinée. Les principaux acteurs des Forces vives sont des gens qui ont dirigé la Guinée et qui sont responsables de tout ce qui s’est passé ici», a déclaré l’ancien député.

