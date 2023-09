La 4e édition de la journée citoyenne et sportive du Conseil national de la transition (CNT) s’est tenue ce samedi 16 septembre 2023 au Palais du peuple de Conakry. Cette journée qui a connu la participation des membres de l’instance parlementaire et des représentants des institutions républicaines, et internationales, tend vers son institutionnalisation dans le pays.

La journée citoyenne et sportive est une initiative durée Conseil national de la transition (CNT) sous le leadership de Dr Dansa Kourouma. Au départ elle était organisée une fois par mois, mais en raison de l’intérêt qu’elle a suscité, le président de l’instance parlementaire guinéen a décidé qu’elle soit désormais bimensuelle.

« Les citoyens guinéens sont réunis autour du sport qui est un élément rassembleur et de paix. Qui parle de paix, de la cohésion sociale, de la santé et de tout ce qui est positif. Le changement de calendrier est dû au fait que les gens ont compris l’importance du sport. La majeure partie des personnes parmi nous souffrent de maladie chronique, mais grâce au sport, ils ont eu un très bon résultat, les médecins leurs ont recommandé de faire le sport. Le sport seul à la maison, c’est pas possible, il faut le faire en équipe, c’est pourquoi le président a exigé de le faire deux fois par mois. Le sport est important parce que ça permet de réduire le stress, il augmente la confiance en soi, il donne de l’énergie, en gros il permet d’avoir la santé dans l’ensemble…», a expliqué Mr Touré Daouda alias Coach David, coach de la Journée citoyenne et sportive organisée par le CNT.

La particularité de la journée de ce samedi 16 septembre, est la présence du chef d’état-major général des armées, le général de brigade Ibrahima Sory Bangoura et le secrétaire général à la présidence, le général de brigade Amaral Camara. Il y avait également, madame Danielle Carnes, responsable de la démocratie et de la bonne gouvernance de l’USAID.

Pour Madame Yombouno Maimouna Bangoura, première vice-présidente du conseil national de la transition (CNT), la journée citoyenne et sportive a pour but de mettre en forme les conseillers nationaux, ses partenaires ainsi que ses amis.

« Comme vous le savez, le sport a des biens faits pour la santé de l’être humain. Au CNT, nous avons les personnes âgées et même les jeunes qui se mobilisent, après des semaines de travaux instances, nous avons choisi ce jour pour nous divertir. C’est une occasion pour nous d’être dans un cadre conviviale et sportif avec les fonctionnaires de l’administration parlementaire, de l’administration publique, nos partenaires des institutions internationales. Cette fois-ci vous avez constaté la présence du Chef d’etat-major général des armées, le général de brigade Ibrahima sory Bangoura et celui représentant la présidence à travers le Général de Brigade Amara Camara, que nous remercions très sincèrement au nom du président du Conseil national de la transition… Nous interpellons nos concitoyens à se mobiliser autour du CNT, parce que nous comptons maintenant institutionnaliser l’initiative avec deux fois par mois ».

La responsable de la démocratie et des droits de l’homme de l’USAID, Danielle Carnes, a salué l’initiative. Pour elle, le sport stimule l’esprit. « Je suis très contente d’assister à cette journée sportive du CNT. C’est toujours un honneur de participer à cet événement et bien sûr intensifier les liaisons entre la Guinée et les États-Unis… Même si je ne suis pas trop sportive, c’est une bonne initiative qui donne l’esprit d’équipe et à créer de connexion entre nous et les autres », a-t-elle soutenu.

Comme à l’accoutumée plusieurs disciplines sportives ont été pratiquées à l’occasion de cette journée sportive. Tôt le matin, les activités ont démarré par les courses. Tous les participants ont fait le tour de la clôture du Palais du peuple. Ensuite, s’en est suivi le basketball, le volley-ball, les jeux à la corde, le yoga, etc.