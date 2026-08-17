Gouvernance : Bah Oury exige des ministres la transmission des contrats signés depuis le 5 septembre 2021

Le Premier ministre Bah Oury a lancé une opération de revue des contrats publics visant à renforcer le contrôle, la transparence et la maîtrise des engagements contractuels de l’État depuis l’avènement du CNRD, le 5 septembre 2021.

Le chef du gouvernement entend ainsi passer au peigne fin les différents contrats signés par les départements ministériels, ainsi que par leurs organes et services respectifs, depuis cette date.

Dans ce cadre, Bah Oury a adressé, ce lundi 17 août 2026, un courrier à l’ensemble des ministres. Cette démarche fait suite à une instruction du président Mamadi Doumbouya. « J’ai réitéré cette instruction au cours du Conseil extraordinaire du Gouvernement tenu le samedi 15 août 2026, en rappelant son caractère prioritaire et l’exigence de son exécution immédiate», note le courrier signé par le Premier ministre.

Les différents départements ministériels sont ainsi invités à transmettre l’ensemble des pièces requises au plus tard ce lundi 17 août 2026 à 13 heures.

« J’attache le plus grand prix au respect strict de la présente instruction », souligne le Premier ministre, qui précise que « la responsabilité de l’exhaustivité, de la conformité et de la transmission des pièces dans le délai prescrit incombe à chaque département ministériel ».

Cette opération devrait permettre à l’exécutif de disposer d’une vue d’ensemble des engagements àcontractuels pris par l’administration depuis septembre 2021, tout en ouvrant la voie à un examen de leur conformité et de leur portée financière.