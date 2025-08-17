Une nouvelle avancée vient d’être enregistrée dans le processus préparatoire au référendum constitutionnel prévu le 21 septembre 2025 en Guinée. Après la désignation de Djenab Touré à la tête de la Direction générale des élections (DGE), le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a procédé à la nomination des directeurs régionaux, préfectoraux et communaux.

À travers une série de décrets lus ce dimanche 17 août 2025, le chef de l’État a officialisé notamment la nomination du directeur régional des élections de Conakry, ainsi que des responsables communaux chargés de superviser le scrutin dans les différentes localités de la capitale. Ci-dessous la liste des nouveaux responsables nommés :

Yamoussa Cissé, matricule 205-617-V, philosophe, directeur régional des élections de Conakry.

Abdoulaye Savané, matricule 296-845-W, administrateur des affaires, directeur communal des élections de Kassa.

Sékou Naby Camara, matricule 250-862, homme de lettres, directeur communal des élections de Kaloum.

Michel Soumaoro, matricule 246-417-R, historien en relations internationales, directeur communal des élections de Matam.

Sékou Menkailou Condé, matricule 206-845-D, directeur communal des élections de Dixinn.

Ami Bangoura, matricule 246-169-S, linguiste, directrice communale des élections de Ratoma.

Fatimatou Paraya Bah, matricule 254-919-Y, gestionnaire, directrice communale des élections de Sonfonia.

Lanciné 1 Keita, ministre de l’Intérieur, directeur communal des élections de Tombolia.

Youssouf Dansoko, matricule 251-386-P, gestionnaire, directeur communal des élections de Sanoyah

Abou Sidibé, matricule 246-063, administrateur civil, directeur communal des élections de Matoto.

Mamadi Doumbouya, matricule 246-054-H, directeur communal des élections de Gbessia.

Keïta, matricule 246-500-A, économiste, directeur communal des élections de Sonfonia.

Mamadouba Momo Sylla, matricule 246-237-Z, Angoulême, directeur communal des élections de Kagbelen.

Elhadj Sékou Condé, matricule 276-158-A, directeur communal des élections de Manéah.

Pavan Doumbouya, matricule 250-971-A, sous-sur-vente, directeur communal des élections de Lambanyi.

Dans un autre décret, le général Mamadi Doumbouya a procédé à la nomination des Directeurs régionaux, ainsi que des Directeurs préfectoraux des élections à travers le pays.