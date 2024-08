Le jeudi 15 août 2024, WANEP GUINÉE a lancé un atelier de formation à Labé, centré sur la prévention, l’analyse et la gestion des conflits. Cet atelier a réuni vingt représentants des organisations féminines locales, dans le cadre du projet “Filles et Femmes Engagées pour la Consolidation de la Paix en Guinée”.

Ce projet, financé par le Fonds de Consolidation de la Paix des Nations Unies (PBF), est mis en œuvre par un consortium composé de WANEP GUINÉE, CARE Internationale, le Groupe de Travail Femmes Jeunes Paix et Sécurité en Afrique de l’Ouest et au Sahel, et la COFFIG DCPD.

Jean Tamba Tolno, responsable suivi et évaluation de WANEP, a expliqué que l’objectif global du projet, initié en février 2023, est de renforcer les capacités des organisations de femmes et de soutenir leurs initiatives en faveur de la paix, en particulier dans le contexte de la transition actuelle en Guinée.

L’atelier de deux jours a été marqué par la présence des autorités communales et préfectorales. Mamadou Aliou Barry, représentant l’inspectrice régionale de la promotion féminine, a exprimé sa gratitude envers WANEP GUINÉE pour l’importance capitale de ce projet pour le pays. Il a encouragé les participantes à suivre attentivement la formation pour assurer une restitution efficace et a souligné le rôle crucial des femmes dans la promotion de la paix.

Aissatou Amadou Baldé, présidente d’une organisation féminine, a exprimé sa satisfaction à l’issue de l’atelier, affirmant que les connaissances acquises lui seraient utiles tant dans sa vie familiale que sociale. Elle a également souligné l’importance pour les femmes de se voir comme des ambassadrices de la paix, capables de gérer les conflits de manière positive et non violente. « Si tu veux la paix, connais le conflit et apprends à le gérer d’une manière positive, constructive et non-violente », a-t-elle ajouté.

Le cadre de concertation, qui a suivi la formation, a permis aux participants, dont le directeur communal des jeunes, Mamadou Diouldé Pounthioun Diallo, d’échanger sur les défis liés à la consolidation de la paix et de réfléchir à des solutions. Il a insisté sur l’importance de la participation des femmes dans ce processus.

Cette rencontre a également connula présence d’autorités locales, de membres des forces de défense et de sécurité, ainsi que des médias, tous unis pour soutenir la paix et la stabilité dans la région.