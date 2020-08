La Plateforme des jeunes actionnaires et productifs (Pjap) en synergie avec les Ong Aide aux enfants déshérités et Lutte contre l’exploitation de la femme et de l’enfant sans défense a lancé le projet Amélioration des conditions de vie des enfants vulnérables (Acev), ce dimanche 16 août 2020 dans la commune de Ratoma.

La représentante du ministre de l’Action sociale, de la promotion féminine et de l’enfance dans la commune de Ratoma a promis que l’appui technique de son département au projet. «L’amélioration des conditions de vie des enfants vulnérables n’est pas une chose facile surtout que nous sommes dans un pays sous-développé. Mais avec un engagement fort de tous les acteurs, nous pouvons y arriver. J’encourage les jeunes à poursuivre leur initiative en les rassurant que le ministère Mon département va accompagner techniquement leur projet», a déclaré Mme Finy Sylla.

Le lancement du projet Acev, a expliqué Paul Maxim Loua, est le fruit d’un travail collectif entrepris en mars dernier par un groupe de jeunes «soucieux de l’avenir du petit guinéen vulnérable de la rue et de l’orphelinat afin de pouvoir l’intégrer socialement et professionnellement».

En parlant de l’initiative, le coordinateur du Pjap Ousmane Paraya Baldé a souligné: «dans la vie, l’homme se bat pour 3 choses : Soi-même, la famille et la nation. C’est pourquoi, on s’est dit qu’il est de notre devoir de participer à l’émancipation des jeunes et à la protection des enfants vulnérables».

Abdoul Malick Diallo