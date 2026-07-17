« Un acte provocateur et inacceptable » : les autorités gambiennes accusent des militaires sénégalais

Les autorités gambiennes accusent des militaires sénégalais d’être à l’origine d’un incident survenu jeudi 16 juillet 2026 au poste frontalier militaire de Bulock, dans la région de la Côte-Ouest.

Dans un communiqué, le gouvernement gambien fait part de sa « profonde préoccupation concernant le regrettable incident » intervenu dans l’après-midi et impliquant des éléments des forces armées sénégalaises.

Selon Banjul, « Le gouvernement confirme qu’une section de la clôture périmétrique d’une installation militaire des forces armées gambiennes a été démolie sans consultation préalable des mécanismes militaires et diplomatiques bilatéraux établis qui guident depuis longtemps la coopération entre nos deux pays frères ».

Les autorités gambiennes qualifient cet acte de «profondément provocateur et totalement inacceptable», tout en réaffirmant être «pleinement engagé à résoudre la question pacifiquement par le dialogue», notamment à travers le Comité militaire conjoint existant et les autres mécanismes bilatéraux.

Parallèlement, Banjul indique que des démarches diplomatiques officielles ont déjà été entreprises auprès du gouvernement sénégalais. Les autorités cherchent également à rassurer la population et les partenaires étrangers. « Le gouvernement souhaite rassurer la population gambienne, les membres du corps diplomatique et consulaire et les résidents de Gambie : il n’y a pas lieu de paniquer, la situation sécuritaire restant calme et pleinement sous contrôle. Tout au long de l’incident, le personnel des forces armées gambiennes a fait preuve d’un professionnalisme et d’une retenue exemplaires, empêchant toute escalade potentielle. »

Le Sénégal et la Gambie partagent une frontière terrestre d’environ 740 kilomètres. La Gambie présente une configuration géographique singulière : elle est presque entièrement enclavée dans le territoire sénégalais, à l’exception de sa façade maritime ouverte sur l’océan Atlantique.

Malgré cet incident, les deux pays entretiennent depuis plusieurs décennies des relations de coopération étroites. Le gouvernement gambien rappelle que « Récemment encore, les deux chefs d’État ont réaffirmé leur engagement à renforcer les relations bilatérales par une coopération accrue dans les domaines de la défense, de la sécurité, du commerce, de la gestion des frontières et du développement économique. C’est dans ce même esprit que cet incident regrettable sera traité ».

Banjul exhorte les forces armées sénégalaises à « faire preuve de la plus grande retenue et à veiller à ce que toute préoccupation future relative à la frontière commune soit traité exclusivement par le biais des mécanismes bilatéraux établis et dans le plein respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des deux États. »