Dakar : malgré la polémique, Macky Sall de retour au Sénégal après plus d’un an d’absence

L’ancien président sénégalais Macky Sall est arrivé à Dakar ce vendredi 17 juillet 2026, signant son premier retour au Sénégal après plus d’un an d’absence. Une visite particulièrement suivie, dans un contexte marqué par de vives controverses et les critiques d’une partie de la société civile.

Depuis plusieurs jours, des organisations de défense des droits humains et des associations représentant les familles des victimes des violences politiques survenues sous son régime avaient exprimé leur opposition à ce retour, estimant qu’il devrait répondre des accusations portées contre son ancienne gouvernance avant toute réapparition sur la scène politique nationale.

Malgré cette polémique, l’ancien chef de l’État a atterri à l’aéroport international Blaise-Diagne, où il a été accueilli par de nombreux militants et sympathisants. Rassemblés pour l’occasion, ces derniers lui ont réservé un accueil chaleureux, ponctué de chants, d’applaudissements et de slogans de soutien.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la campagne diplomatique de Macky Sall pour sa candidature au poste de secrétaire général des Nations unies. Au cours de son séjour, il doit notamment s’entretenir avec son successeur, le président Bassirou Diomaye Faye, afin d’évoquer cette candidature ainsi que d’autres sujets d’intérêt commun.

Très attendue, cette rencontre entre les deux hommes constitue l’un des temps forts de cette visite, alors que le retour de l’ancien président continue d’alimenter les débats au sein de la classe politique et de l’opinion publique sénégalaises.