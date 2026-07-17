Drame de Démoudoula : le bilan provisoire s’élève à quatre morts, un survivant extrait des décombres

Les opérations de recherche se poursuivent activement sur le site de l’effondrement d’un immeuble R+9 survenu dans la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 juillet 2026, à Démoudoula, dans le secteur Diallo Samba, aux environs de 3 heures du matin.

Alors qu’il est 15h30 GMT, un adolescent vient d’être extrait vivant des décombres par les équipes de secours mobilisées sur place. Après plusieurs heures passées sous les gravats, la victime a été immédiatement prise en charge par les secouristes, avant d’être évacuée en ambulance vers une structure sanitaire.

Son sauvetage a suscité une vive émotion parmi les riverains présents sur les lieux, qui ont salué l’intervention des équipes de secours par des applaudissements.

Par ailleurs, un quatrième corps a été retrouvé et sorti des décombres par les équipes engagées dans les opérations. Le bilan provisoire s’établit désormais à quatre morts, en attendant la fin des recherches et une éventuelle évolution de la situation.

Sur le terrain, les opérations se poursuivent sans relâche. Un nouveau bulldozer du Génie militaire vient d’être déployé afin de renforcer les moyens déjà mobilisés pour tenter de retrouver d’éventuels survivants ou d’autres victimes encore ensevelies.

La zone reste fortement mobilisée, avec la présence des services de secours, des forces de sécurité et des populations riveraines venues suivre l’évolution de la situation.