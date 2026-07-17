Effondrement à Démoudoula : cinq morts, sept survivants, le gouvernement ouvre une enquête

Suite à l’effondrement de deux immeubles survenu dans la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 juillet 2026 à Démoudoula, dans la commune de Ratoma, le gouvernement guinéen a annoncé un renforcement des contrôles sur les chantiers de construction et l’ouverture d’une enquête pour déterminer les causes du drame.

Dans un communiqué publié ce vendredi, le ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire fait état d’un bilan provisoire de 12 personnes extraites des décombres, dont cinq décédées.

« Les équipes de secours ont extrait 12 personnes des décombres. Le bilan fait état de cinq morts et de sept survivants, dont trois blessés actuellement pris en charge dans un centre hospitalier », indique le communiqué.

Le département ministériel a adressé ses condoléances aux familles endeuillées et assuré que les opérations de recherche se poursuivent afin de retrouver d’éventuelles autres victimes.

« Les opérations de recherche et de secours se poursuivent afin de retrouver d’éventuelles autres victimes », précise le ministère.

Face à ce drame, les autorités ont également annoncé l’ouverture d’une enquête administrative et judiciaire destinée à faire toute la lumière sur les circonstances de l’effondrement.

« Les investigations se poursuivent afin de déterminer l’ensemble des circonstances de ce drame et d’établir les responsabilités conformément aux lois en vigueur », souligne le communiqué.

Dans la foulée, le ministère de l’Urbanisme a annoncé un durcissement des contrôles des chantiers de construction à Conakry et dans les autres villes du pays. Les autorités assurent vouloir renforcer le respect des normes d’urbanisme afin de prévenir de nouveaux accidents.

« Les constructions réalisées en violation de la réglementation feront l’objet des mesures administratives et des procédures judiciaires prévues par les textes en vigueur », avertit le ministère.