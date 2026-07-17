18 ans après, le retour de la Coupe Amílcar Cabral est une nouvelle fois reporté

Le grand retour de la Coupe Amílcar Cabral n’aura finalement pas lieu en août 2026. Attendue avec impatience après près de deux décennies d’absence, la compétition a été officiellement reportée au début de l’année 2027.

Prévue du 15 au 30 août 2026 à Praia, au Cap-Vert, cette édition devait marquer la renaissance d’un tournoi emblématique du football ouest-africain, interrompu depuis 2007. Mais à quelques semaines du coup d’envoi, l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA-A) a annoncé son report.

Selon l’instance régionale, cette décision a été prise à l’issue d’une rencontre entre ses responsables et le président de la République du Cap-Vert, parrain de la compétition. L’UFOA-A précise que ce report, décidé en concertation avec les autorités capverdiennes, vise à réunir toutes les conditions nécessaires à l’organisation d’un tournoi à la hauteur des attentes.

Initialement confiée à la Guinée, l’organisation de cette édition avait ensuite été transférée au Cap-Vert, qui devait accueillir le retour de cette compétition historique.

La relance de la Coupe Amílcar Cabral revêt une importance particulière pour les sélections nationales locales de la sous-région. Organisée désormais tous les deux ans, elle offrira un cadre compétitif aux équipes composées de joueurs évoluant dans les championnats nationaux, dans un contexte marqué par la disparition du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) du calendrier de la Confédération africaine de football (CAF).

La compétition devrait réunir les neuf pays membres de la zone UFOA-A : le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Sénégal, la Sierra Leone et, sous réserve de confirmation, la Mauritanie.

Créée en hommage à Amílcar Cabral, figure majeure des luttes pour l’indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, cette compétition constitue l’un des symboles du football ouest-africain. Son retour est très attendu par les fédérations, les joueurs et les supporters de la région.