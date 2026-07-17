Dansa Kourouma à la tête de l’Assemblée nationale : « Nous sommes très contents que le même président continue », déclare Gabriel Haba

Présent à la cérémonie inaugurale de la 10ᵉ législature de l’Assemblée nationale, le président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne (CNOSCG), Gabriel Haba, s’est félicité de l’installation de la nouvelle institution parlementaire et de l’élection de Dr Dansa Kourouma à sa présidence. Au nom de la société civile, il a appelé les nouveaux députés à être à la hauteur des attentes des citoyens.

À l’issue de la cérémonie organisée ce vendredi au Palais du Peuple, Gabriel Haba a salué le climat ayant entouré l’installation de la nouvelle Assemblée nationale.

« Nous sommes très satisfaits du climat qui a prévalu au sein de la nouvelle Assemblée. Les institutions se mettent progressivement en place et c’est un signal important pour notre pays », a-t-il déclaré.

Le président du CNOSCG a rappelé que les députés tirent leur légitimité du suffrage populaire et les a exhortés à demeurer à l’écoute des préoccupations des Guinéens tout au long de leur mandat.

« Ils ont bénéficié de la confiance des populations. Ils doivent continuer à mériter cette confiance. Les lois qu’ils voteront doivent être en adéquation avec les réalités de la Guinée et répondre aux attentes des citoyens », a-t-il souligné.

Gabriel Haba a également exprimé le souhait de voir la nouvelle Assemblée nationale consolider les acquis du Conseil national de la transition (CNT).

« Au-delà des avancées enregistrées par le CNT, la nouvelle Assemblée nationale doit aller encore plus loin », a-t-il affirmé.

Revenant sur l’élection de Dr Dansa Kourouma, ancien président du CNT, à la tête du Parlement, il s’est réjoui du renouvellement de la confiance accordée à ce dernier.

« Nous sommes très contents que le même président continue à bénéficier de la confiance des députés pour conduire l’Assemblée nationale. C’est un défi qui nous interpelle tous. Le président a le devoir de rassembler et les députés doivent défendre avant tout les intérêts de la nation », a déclaré Gabriel Haba.

Le responsable de la société civile a ensuite assuré que les organisations citoyennes accompagneraient les actions de la nouvelle Assemblée nationale durant toute la législature.

« La société civile, dans son ensemble, est très satisfaite. Elle accompagnera toutes les initiatives de la nouvelle Assemblée afin qu’elle bénéficie du soutien de toutes les composantes de la nation et puisse répondre aux aspirations des populations », a-t-il indiqué.

Pour Gabriel Haba, l’élection de Dr Dansa Kourouma revêt une signification particulière pour les acteurs de la société civile.

« Si le président Dansa Kourouma est aujourd’hui à la tête de l’Assemblée nationale, c’est toute la société civile qui exprime sa joie à travers ma voix. Nous sommes profondément émus et nous estimons que cette confiance est méritée », a-t-il ajouté.

Gabriel Haba a adressé ses remerciements au président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour avoir, selon lui, associé les organisations de la société civile à la conduite de la transition.

« Il faut remercier le président de la République qui, dès le début de la transition, a associé la société civile à la gestion des affaires publiques, notamment à travers l’animation de l’organe législatif », a conclu le président du CNOSCG.