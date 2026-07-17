BUA Group en Guinée : Mamadi Doumbouya pose les conditions d’un nouveau partenariat minier

Le président de la République, Mamadi Doumbouya, a reçu en audience, jeudi 16 juillet 2026, Alhaji Abdul Samad Rabiu, fondateur et président exécutif du BUA Group, l’un des plus grands conglomérats industriels privés du Nigeria et deuxième fortune d’Afrique.

Au cours de cette rencontre, le dirigeant nigérian a exprimé l’intérêt de son groupe pour plusieurs projets structurants en Guinée, notamment dans les secteurs minier et industriel. Les discussions ont porté sur le développement d’une mine de bauxite à grande échelle, la construction d’une raffinerie d’alumine, la réalisation d’infrastructures industrielles associées, ainsi que la mise en place d’unités de valorisation et de pelletisation du minerai de fer.

Ces projets s’inscrivent dans la dynamique du programme Simandou 2040, porté par le gouvernement guinéen, qui vise à faire des ressources naturelles un levier de transformation économique, d’industrialisation et de création de valeur locale.

Pour le Chef de l’État, la Guinée doit désormais dépasser le simple modèle d’exportation des matières premières. L’ambition affichée est de favoriser la transformation locale des ressources, de développer une industrie nationale compétitive, de créer des emplois qualifiés et de renforcer les compétences locales.

« Nous ne cherchons pas de simples acheteurs de matières premières. Nous cherchons des partenaires crédibles qui partagent notre ambition, qui viennent co-construire avec nous une industrie durable et créatrice de prospérité », a déclaré Mamadi Doumbouya.

Le président guinéen a par ailleurs salué le parcours du BUA Group, devenu en quelques décennies un acteur industriel majeur en Afrique dans des secteurs aussi variés que le ciment, le sucre, l’agroalimentaire, les infrastructures et l’industrie lourde.

À travers cette rencontre, les autorités guinéennes voient dans le groupe nigérian le profil d’un partenaire stratégique : un investisseur africain capable d’allier vision industrielle, création de valeur et développement partagé.

Pour concrétiser cette volonté commune, le président de la République a demandé aux équipes techniques des deux parties d’engager, sans délai, les discussions nécessaires à la mise en œuvre des projets identifiés.

« La Guinée est prête. Nous vous attendons à nos côtés. À titre personnel, vous aurez tout mon accompagnement et mon soutien », a assuré Mamadi Doumbouya à l’endroit du patron du BUA Group.