Assemblée nationale : A peine élu, Dansa Kourouma fixe ses priorités et appelle à des « lois de qualité »

Élu président de la 10ᵉ législature de l’Assemblée nationale, Dr Dansa Kourouma a prononcé son premier discours devant les députés réunis au Palais du Peuple. À cette occasion, il a appelé les élus à poursuivre les réformes institutionnelles, à privilégier des textes législatifs répondant aux attentes des citoyens et à exercer pleinement les missions constitutionnelles du Parlement.

En ouvrant son intervention, le nouveau président de l’Assemblée nationale s’est félicité de l’installation de la nouvelle législature, qu’il a présentée comme une étape majeure dans le processus de consolidation institutionnelle engagé en Guinée.

« Nous avons commencé avec 114 conseillers nationaux et aujourd’hui nous nous retrouvons avec 147 députés élus, représentants de toutes les composantes sociales, politiques et territoriales de notre pays », a-t-il déclaré, soulignant que cette nouvelle Assemblée est désormais issue du suffrage universel.

Selon lui, les députés partagent désormais une responsabilité commune : renforcer les institutions de la République afin qu’elles s’inscrivent dans la durée.

« Nous avons un objectif commun : poursuivre les réformes par la construction d’institutions solides, des institutions qui résistent au temps et à la tentation des hommes », a-t-il affirmé.

Dr Dansa Kourouma a ensuite insisté sur la mission législative de l’Assemblée nationale. Il a invité les députés à rompre avec une logique de multiplication des textes pour privilégier des lois utiles et adaptées aux réalités nationales.

« Nous devons lutter contre l’inflation juridique. Les lois pour les lois, non. Nous devons voter des lois de qualité, qui tiennent compte des aspirations profondes du peuple guinéen et qui contribuent à la mise en œuvre de la vision du chef de l’État, conformément à la politique du gouvernement. La finalité des réformes, c’est le bien-être de la population », a-t-il déclaré.

Le président de l’Assemblée nationale a également rappelé que le contrôle de l’action gouvernementale constitue l’une des principales attributions du Parlement. Il a toutefois précisé que cette mission ne devait pas être perçue comme une opposition systématique à l’Exécutif.

« Évaluer l’action du gouvernement ne signifie pas développer une adversité avec le gouvernement. Chaque institution exerce les prérogatives que lui confèrent la Constitution et les lois. Le gouvernement a ses compétences, l’Assemblée nationale a les siennes, le Sénat également. Chacun doit agir dans le respect de la Constitution », a-t-il expliqué.

Développant cette mission de contrôle, Dr Dansa Kourouma a indiqué que les députés devront apprécier la pertinence, l’efficacité, l’efficience et la durabilité des politiques publiques.

« Il s’agit de vérifier si les politiques publiques transforment réellement le quotidien des populations. C’est le bien-être des Guinéens que nous recherchons», a-t-il insisté.

Le nouveau président du Parlement a également évoqué l’évaluation des politiques publiques dans des secteurs jugés prioritaires tels que l’éducation, la santé, les infrastructures ou encore l’environnement.

Selon lui, les politiques gouvernementales pertinentes devront recevoir l’appui du législatif, tandis que celles qui ne répondent pas aux attentes devront être réorientées afin de mieux servir les intérêts des citoyens.

Par ailleurs, Dr Dansa Kourouma a rappelé aux députés leur mission de représentation nationale. Il les a invités à rester proches des électeurs qui leur ont accordé leur confiance lors des législatives.

« Chaque député a été élu dans une circonscription. Nous avons un contrat social avec les populations de nos territoires. Nous devons travailler de telle sorte que ces citoyens se retrouvent dans les décisions que nous allons prendre », a-t-il conclu.

À travers cette première allocution, le président de l’Assemblée nationale a fixé les grandes orientations qu’il entend imprimer à la 10ᵉ législature, en mettant l’accent sur le contrôle de l’action gouvernementale.