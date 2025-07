Le ministère des Mines et de la Géologie a franchi une nouvelle étape dans l’assainissement du cadastre minier guinéen. Par arrêté ministériel en date de ce jeudi 17 juillet 2025, 45 permis d’exploration ont été retirés à plusieurs sociétés minières, principalement actives dans l’or, la bauxite et le diamant.

Cette décision s’inscrit dans le cadre de la politique de rationalisation et de valorisation du patrimoine minier national, engagée par les autorités pour lutter contre la rétention spéculative de permis, les projets inactifs ou non conformes à la législation en vigueur.

Parmi les sociétés concernées figurent notamment :

ID Gold Sarlu (or),

Sofac S.A (or),

Universal Mining Sarlu (bauxite),

Amine Mining Guinée S.A.R.L. (diamant),

Kingfisher Ressources Sarlu (or),

Ordiamex International S.A.(or),

NaGlobal Realty & Investment Ltd. S.U.C.C.(bauxite et or),

Blackstone Mining Group S.A.R.L.(bauxite),

Sansando Goldfield S.A.R.L.(or),

Phoenix Precise Metals Sarlu (or),

ainsi qu’une quarantaine d’autres compagnies opérant sur l’ensemble du territoire national.

L’arrêté précise que les permis retirés sont restitués gratuitement à l’État guinéen. Leur retrait prend effet immédiatement.

Les services compétents du ministère – notamment la Direction nationale des mines, la Direction nationale de la géologie, les inspections régionales et préfectorales – sont instruits de veiller à la stricte application de cette mesure.