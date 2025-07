En marge de la cinquième réunion du comité de pilotage de la MAMRI, tenue ce mercredi 16 juillet 2025 à Conakry, le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Camara, a rappelé les défis économiques auxquels la Guinée est confrontée, et qui, selon lui, exigent des changements dans la planification des politiques publiques.

“Cette session se tient à un moment où nous faisons face à de multiples défis qui nous contraignent à procéder à des changements à la fois dans la conception et dans la conduite des politiques publiques”, a-t-il déclaré, précisant que ces changements répondent à une exigence populaire.

“Le peuple de Guinée tout entier veut des changements pour son bien-être”, a-t-il ajouté.

Et c’est pourquoi, rassure-t-il, “le général Mamadi Doumbouya, à travers son gouvernement, a impulsé des initiatives d’intérêt public dans les meilleurs délais afin de satisfaire aux demandes complexes et croissantes de nos populations”.

Pour ce faire, le porte-parole de la présidence appelle à une innovation permanente.

“Nous devons constamment innover pour nous adapter aux changements et pour corriger d’éventuels dysfonctionnements de notre système de gouvernance, afin de stimuler le progrès économique, améliorer et renforcer l’égalité et la cohésion sociale”, a-t-il déclaré, soulignant que la situation actuelle de l’économie guinéenne appelle à des investissements pour consolider sa progression.

“La révision à la hausse de notre PIB, aux alentours de 51,2 %, à la suite de l’amélioration des méthodes de calcul et de l’élargissement de la couverture des activités économiques nationales, ressort certes la valeur réelle de notre système productif”, a-t-il insisté, invitant le gouvernement à diversifier les instruments de production.

“La structure de notre économie révèle une forte dépendance de notre système productif au secteur minier, exigeant ainsi du gouvernement plus d’imagination et plus d’actions innovantes pour diversifier nos instruments de production, des instruments de production invités à notre pays de s’enliser”, a indiqué Amara Camara.