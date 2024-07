Oumar Sylla, alias Foniké Mengué, et ses compagnons ont été enlevés le 9 juillet 2024 et conduits à une destination inconnue. Le parquet général près la Cour d’appel de Conakry vient de s’exprimer sur cette actualité en rejetant toute interpellation et détention officielle.

Dans son communiqué, le procureur général, Fallou Doumbouya, a mentionné des cas d’enlèvements et de séquestration concernant le Colonel Cécé Célestin Bilivogui, le Sergent-Chef Moussa Cheikh Soumah, Oumar Sylla dit Foniké Mengué, et Mamadou Billo Bah. En sa qualité de procureur général, il informe l’opinion nationale et internationale qu’aucun organe d’enquête n’a procédé à l’interpellation ou arrestation de ces personnes. De plus, aucun établissement pénitentiaire du pays ne détient ces personnes faisant l’objet d’enlèvement.

Sur le fondement de l’article 41 et suivants du code de procédure pénale, il a donné des instructions aux différents parquets d’instance de Conakry afin d’ouvrir des enquêtes sur ces faits et de tenir le parquet général informé.

Dans le même élan, le procureur général indique que les services de police judiciaire sont à pied d’œuvre pour rechercher les personnes enlevées, identifier et interpeller les présumés auteurs de ces faits.

Pour ce faire, « le parquet général invite tout individu, toute autorité constituée, tout fonctionnaire civil ou militaire, à fournir tout renseignement dont il dispose, susceptible de faire évoluer la procédure, aux différents parquets ou aux services de police judiciaire ».

Par ailleurs, le parquet général exhorte la population à observer le calme et la tranquillité tout en faisant confiance en sa justice.