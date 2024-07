Le gouvernement guinéen à travers son porte-parole, Ousmane Gaoual Diallo, a réagi face aux propos du leader de la France insoumise qu’il qualifie de confusionnistes et de divisionnistes.

Jean-Luc Mélenchon avait déclaré lundi 15 juillet 2024 qu’en Guinée, trois leaders d’opposition, Oumar Sylla (dit Foniké Menguè), Mamadou Billo Bah et Mohamed Cissé ont été enlevés par les autorités de la transition et déportés dans un lieu inconnu. Ensuite, il a invité la France à intervenir pour obtenir leur libération étant donné qu’est engagée aux côtés des militaires qui sont au pouvoir.

Cette sortie de M. Mélenchon, largement médiatisée, a suscité une vive réaction du porte-parole du gouvernement guinéen.

“M. Mélenchon, la Guinée est grande face à toute tentative de division. Bien que nous soyons certains de votre volonté de défendre les droits de l’homme, vos propos ne font qu’entretenir la confusion dans l’esprit des Africains. C’est alarmant et irresponsable. Nous rejetons toute forme de récupération politique au détriment de notre paix et stabilité. Cela a toujours été le cas et le restera”, a réagi Ousmane Gaoual Diallo sur son compte X.