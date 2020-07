Après la publication des résultats du concours de recrutement au sein des forces armées, la Direction de l’information et des Relations Publiques (DIRPA) de l’armée apporte des précisions sur ces résultats.

Aladji Cellou Camara de la DIRPA affirme qu’aucun favoritisme n’a primé au niveau de ce concours, chacune des préfectures de la Guinée sera représentée de façon égalitaire. Chaque préfecture compte 50 admis, les chefs-lieux des régions de Labé, Kankan, Kindia et Nzérékoré 70 admis chacun et 60 pour Boké, Mamou et Faranah et les cinq communes de la capitale.

Les femmes sont représentés à 20% parmi le groupe des admis. Les centres de formation retenus sont ceux du Km36, de Kissidougou, Kankan, Labé et Kindia.