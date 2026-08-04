Cameroun : après des semaines de silence, le gouvernement annonce le retour prochain de Paul Biya

Le gouvernement camerounais a réagi aux nombreuses interrogations suscitées par l’absence prolongée du président Paul Biya, en assurant que le chef de l’État est toujours en fonction et qu’aucune procédure de vacance du pouvoir n’est envisagée. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, a affirmé que le président camerounais est « en vie » et qu’il regagnera le pays « très bientôt », rapporte le média en ligne Burkina24.

Cette sortie intervient alors que l’absence de Paul Biya, âgé de 93 ans, hors du Cameroun depuis près de deux mois, alimente depuis plusieurs semaines des spéculations sur son état de santé et sa capacité à exercer ses fonctions.

Des voix de l’opposition avaient notamment demandé que soit constatée une vacance du pouvoir, conformément aux dispositions constitutionnelles.

Dans une interview accordée aux médias, René Emmanuel Sadi a rejeté ces appels, estimant qu’ils reposent sur une mauvaise interprétation de la Constitution camerounaise. « Les figures de l’opposition qui réclament à cor et à cri une constatation de la vacance du pouvoir à la tête de l’État devraient avoir une lecture de la Loi fondamentale plus rigoureuse et plus objective », a déclaré le porte-parole du gouvernement.

Le ministre a rappelé que seule l’institution compétente, à savoir le Conseil constitutionnel, est habilitée à constater une éventuelle vacance du pouvoir. Selon lui, aucune démarche allant dans ce sens n’a été engagée. « Le président Paul Biya est en vie. Le président Paul Biya n’a pas démissionné », a-t-il insisté, tout en affirmant qu’il n’existe « aucune vacance du pouvoir ».

Concernant le retour du chef de l’État, René Emmanuel Sadi a indiqué que Paul Biya reviendra au Cameroun « très bientôt », précisant toutefois qu’il ne lui revenait pas de communiquer officiellement sur l’agenda présidentiel.

Il a également démenti les informations faisant état d’une éventuelle hospitalisation du président camerounais dans une clinique à Genève.

L’absence de Paul Biya avait été officiellement présentée comme un séjour privé en Europe. Mais le manque d’informations publiques sur son état de santé, ainsi que la signature de plusieurs actes administratifs à distance, ont renforcé les interrogations au sein de l’opposition et d’une partie de la société civile.