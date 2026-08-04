Namory Camara rassure : « Les indicateurs économiques de la Guinée sont au vert »

Alors que les autorités guinéennes poursuivent leurs efforts pour renforcer l’attractivité économique du pays et attirer davantage d’investisseurs, le programme Simandou demeure au centre de la stratégie de développement. Lors d’une rencontre tenue ce lundi 3 août 2026 à la Primature avec une délégation d’investisseurs égyptiens, le directeur général de l’Agence guinéenne de Développement (GDB), Namory Camara, a mis en avant les perspectives économiques du pays et appelé à une mobilisation plus large autour de ce projet présenté comme un moteur de transformation.

Pour le responsable de la GDB, la dynamique économique actuelle de la Guinée offre des signaux encourageants. « Nous sommes aujourd’hui dans une dynamique particulièrement forte. Les indicateurs économiques sont au vert », s’est-il réjoui.

Selon Namory Camara, le programme Simandou, qui occupe une place centrale dans la vision de développement des autorités guinéennes, nécessite l’implication de l’ensemble des partenaires, y compris au-delà des acteurs traditionnellement engagés. « Le programme Simandou, devenu le référentiel du projet de société du Président de la République, nécessite la mobilisation de l’ensemble des partenaires, au-delà de nos partenaires traditionnels », a-t-il déclaré.

Au cours des échanges avec les investisseurs égyptiens, le directeur général de la GDB a également insisté sur les liens historiques entre Conakry et Le Caire. Pour lui, cette coopération, déjà solide sur le plan diplomatique, doit désormais se traduire davantage dans le domaine économique. « L’Égypte entretient avec la Guinée une relation historique, héritée des anciens dirigeants. Si cette coopération est aujourd’hui excellente, il reste essentiel de renforcer davantage les relations économiques entre nos deux pays», a-t-il souligné.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des démarches entreprises par le gouvernement guinéen pour nouer de nouveaux partenariats stratégiques avec des investisseurs étrangers.

Les autorités ambitionnent de faire du secteur minier guinéen, à travers le programme Simandou, un véritable levier de développement, en favorisant notamment les infrastructures, l’industrialisation et la création de valeur locale.