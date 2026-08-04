Côte d’Ivoire : Hervé Renard retrouve les Éléphants et succède à Emerse Faé sur le banc

C’est désormais officiel. Le technicien français Hervé Jean-Marie Roger Renard est le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale A de Côte d’Ivoire. Sa nomination intervient quelques jours après la fin de la collaboration entre la Fédération ivoirienne de football (FIF) et Emerse Faé, ancien entraîneur des Éléphants.

Dans un communiqué publié ce mardi 4 août 2026, la FIF a annoncé la désignation de Hervé Renard en qualité de sélectionneur-entraîneur de l’équipe nationale A de Côte d’Ivoire.

Selon l’instance dirigeante du football ivoirien, ce choix s’inscrit dans une volonté de consolider les acquis enregistrés par la sélection ces dernières années et de poursuivre les ambitions du pays sur les scènes africaine et internationale. « Fort de son expérience du football de haut niveau, de sa connaissance du football africain et de son attachement au football ivoirien, il aura la responsabilité de poursuivre la dynamique de performance de la Sélection Nationale A, en étroite collaboration avec les instances dirigeantes et les structures techniques de la Fédération », précise la FIF.

Ce retour marque une nouvelle étape dans l’histoire entre Hervé Renard et les Éléphants. Le technicien français connaît déjà bien la sélection ivoirienne puisqu’il avait conduit la Côte d’Ivoire au sacre continental en 2015, remportant la Coupe d’Afrique des nations (CAN) en Guinée équatoriale.

Après cette première expérience couronnée de succès, Hervé Renard revient avec pour principale mission de préparer et d’accompagner la sélection ivoirienne dans ses prochaines échéances internationales.

Avec son expérience sur le continent africain, où il a également dirigé plusieurs sélections nationales, le technicien français aura la charge de maintenir la dynamique sportive des Éléphants et de répondre aux attentes placées autour de l’équipe championne d’Afrique en titre.

Hervé Renard est attendu à Abidjan dans les prochains jours pour sa prise de fonction officielle. Sa présentation aux médias et au public sportif ivoirien interviendra à l’occasion d’une conférence de presse dont les informations pratiques n’ont pas encore été communiquées.