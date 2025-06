À l’issue du Recensement général des unités industrielles, le ministère du Commerce, de l’Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises a entamé une phase de vérification de la conformité administrative et réglementaire des structures concernées.

Dans ce cadre, le département dirigé par Diaka Sidibé enjoint toutes les entreprises recensées et déclarées en règle à “déposer sans délai”, auprès de la Direction nationale de l’Industrie, l’ensemble des pièces justificatives requises. Il s’agit, entre autres, de l’autorisation d’implantation, de l’autorisation d’exploitation, de l’autorisation de mise sur le marché, ainsi que de tout autre document prouvant la régularité de leurs activités.

Le ministère précise en outre que : “Toutes les entreprises industrielles non recensées ou non en conformité avec la réglementation disposent d’un délai ferme d’un (01) mois à compter de la date de signature du présent communiqué pour se faire recenser, déposer leur dossier complet et se mettre en règle. Passé ce délai, le Ministère procédera, sans autre avis, à la fermeture immédiate de toute unité industrielle non conforme et au retrait systématique des produits sur le marché, en application stricte des dispositions réglementaires en vigueur.”

Le département ministériel rappelle enfin que l’autorisation d’implantation demeure une exigence préalable et obligatoire pour l’exercice de toute activité industrielle en République de Guinée.