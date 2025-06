Dans sa volonté constante d’offrir à ses clients des services pratiques, intégrés et à forte valeur ajoutée, UBA Guinée lance une nouvelle solution bancaire combinée : l’attestation de solde accompagnée d’une assurance voyage incluse.

Cette innovation permet aux clients de la banque de bénéficier, en une seule demande, de deux services essentiels : une attestation de solde conforme et professionnelle, souvent exigée pour les démarches de visa ou de voyage, et une couverture d’assurance voyage pour se protéger contre les imprévus à l’étranger (accidents, incidents, soins, etc.).

Un service pensé pour simplifier la vie des voyageurs

UBA Guinée mise sur la simplicité et l’efficacité :

Une procédure rapide et allégée;

Un gain de temps considérable pour les clients;

Un dossier de voyage renforcé, plus solide et professionnel.

En intégrant ces deux prestations, la banque répond à un besoin croissant des Guinéens en mobilité, qu’il s’agisse de déplacements professionnels, de missions, de tourisme ou d’études à l’étranger.

Un engagement fort pour la sécurité et l’innovation

Avec ce nouveau service, UBA confirme son positionnement de banque panafricaine proche de ses clients, capable d’innover tout en garantissant des services fiables et sécurisés.

« Cette solution est née de l’écoute de nos clients. Elle leur permet de voyager plus sereinement, tout en simplifiant leurs démarches administratives. »

– indique un responsable de la banque.

Comment en bénéficier ?

Il suffit de se rendre dans l’agence UBA la plus proche pour faire la demande.

Le service est ouvert à tous les clients éligibles, avec un accompagnement sur mesure par les conseillers UBA.

Pour plus d’informations :

cfcguineeconakry@ubagroup.com

www.ubaguinea.com

numéro de téléphone : 669 79 79 77 / 629 46 36 96

numéros WhatsApp : 610 10 10 58 / 610 10 10 59