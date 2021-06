Les viols sur mineurs ne sont pas rares en Guinée et dans la ville de Labé les cas sont également récurrents. Le dernier en date s’est déroulé ce mercredi 16 juin 2021 à Fady.

Le violeur un conducteur de taxi moto a fait sa sale besogne sur une mineure âgée de 13 ans qui l’avait déplacé. Thierno Abdramane Diallo du syndicat des taxis motos CNTG est aux détails «la fille a déplacé le taxi en ville pour la ramener à Fady mais en cours de route, le mis en cause a dit à la fillette qu’il a une parcelle à côté et qu’il aimerait y aller avec la fille, c’est ainsi qu’ils se sont rendu là-bas et sous les menaces, il a fait ses besoins et a voulu se débarrasser de sa victime en l’emmenant au bord de la route et l’embarquer sur un de ses paires en payant même le transport pour qu’elle arrive à destination et il s’est sauvé. Mais en pleurs la fille a expliqué sa mésaventure à son deuxième conducteur de taxi moto qui a prévenu immédiatement ses collègues et ils ont vite arrêté le violeur» explique le syndicaliste.

Le bourreau a été envoyé au bureau du syndicat des taxis motos qui l’a ensuite remit aux mains de la police communale.

Tiguidanké Diallo correspondante de Guinée360 à Labé