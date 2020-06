La Coopérative pour l’Agriculture et la Production Animale (CAPA SCOOPS), coopérative agricole spécialisée dans la production animale et végétale, a annoncé ce mercredi 17 juin 2020 la nomination d’Ibrahima Sory Kébé au poste de directeur financier.

Ibrahima Sory Kébé est titulaire d’un bachelor en économie de l’université de Tours et détient un master en banque et finances d’entreprise de l’université Paris Ouest Nanterre La Défense et un MBA en finances obtenu à Pôle Paris Alternance.

Kébé a travaillé entre autres comme analyste financier et contrôleur de gestion pour des entreprises tels que Groupon EMEA, Sodexo, Phillips. Il occupe actuellement le poste d’analyste de projets Finances pour le compte de Innovaderm Research Inc., une organisation de recherche clinique spécialisée en Dermatologie. Kébé a accepté de travailler bénévolement au poste de directeur financier de la coopérative et aura pour principale mission d’organiser le département administration et comptabilité et d’assurer une gouvernance financière et comptable saine de notre organisation. Il travaillera en étroite collaboration avec le cabinet comptable qui nous accompagne dans la structuration comptable et financière de la coopérative. Kébé a déclaré que « cette nomination est une immense responsabilité que j’accepte avec une grande humilité. CAPA SCOOPS possède tous les atouts pour devenir un acteur incontournable de développement agricole en Guinée si elle bénéficie de l’expertise nécessaire pour encadrer sa gouvernance et en en faire une organisation coopérative performante ».

Abdourahamane Diallo, président du comité de gestion a indiqué que : « Ibrahima est une personne compétente et engagée qui va apporter de nouvelles méthodes de travail et de gouvernance financière à notre organisation. Nous saluons son engagement bénévole auprès de notre coopérative et nous sommes confiants quant à sa contribution au développement et à la croissance de CAPA SCOOPS ».

CAPA SCOOPS travaille depuis sa création à l’amélioration de la gouvernance des coopératives en Afrique et continue de développer une réelle expertise et un modèle dans ce sens.

À propos de CAPA SCOOPS

La Coopérative pour l’Agriculture et la Production Animale (CAPA) est une société coopérative à actions simplifiées (SCOOPS) dont la vocation est de participer au développement rural à travers l’agriculture et l’élevage. Elle est la première coopérative guinéenne à utiliser le financement participatif comme levier pour financer ses investissements.

CAPA SCOOPS a pour ambition de créer autour de l’agriculture et de l’élevage une économie circulaire, sociale et solidaire pour soutenir les petits exploitants agricoles en leur facilitant notamment l’accès aux ressources financières, techniques et matérielles.

Pour plus de renseignements, visitez : www.capascoops.com