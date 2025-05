L’Institut Supérieur des Technologies (IST) de Mamou franchit une nouvelle étape dans la modernisation de l’enseignement supérieur en Guinée. Ce vendredi 16 mai 2025, l’établissement a inauguré le tout premier pôle d’innovation technologique et d’incubation de projets en milieu universitaire (UNIPOD), ainsi qu’une mini-centrale photovoltaïque hybride équipée d’un démonstrateur électrique. La cérémonie a été présidée par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Alpha Bacar Barry.

Dr Hamidou Diallo, directeur général de l’IST de Mamou, a exprimé sa fierté de voir son établissement choisi pour accueillir cette infrastructure pionnière :

« L’UNIPOD n’est pas un simple bâtiment, c’est un symbole d’une ère nouvelle pour l’enseignement supérieur en Guinée. Une ère où la théorie rencontre la pratique, où les idées se transforment en solutions concrètes, où le rêve devient réalité. »

Il précise que ce nouvel espace mettra à disposition des étudiants, enseignants et entrepreneurs les outils nécessaires pour concevoir, prototyper et concrétiser des projets répondant aux défis économiques, sociaux et environnementaux du pays.

Concernant la mini-centrale, il souligne qu’elle permettra aux étudiants en génie électrique de se familiariser avec les technologies d’énergies renouvelables et de réaliser des travaux pratiques de câblage, tant aérien que souterrain.

« Ces réalisations n’auraient pas été possibles sans l’engagement indéfectible de l’État, du président de la République et de tout son gouvernement. Monsieur le ministre, votre accompagnement a été le ciment de ce projet », a-t-il affirmé, saluant également « l’appui précieux du PNUD, partenaire clé dont l’expertise a permis de doter ce pôle d’équipements de pointe et de programmes d’accompagnement pour les porteurs de projets ».

Le directeur de l’IST a également présenté l’UNIPOD comme un creuset d’avenir pour la jeunesse guinéenne :

« Nous cultiverons ici l’audace technologique dans des domaines de pointe comme la robotique, l’intelligence artificielle, les énergies renouvelables. Dans ces murs, les idées deviendront des entreprises créatrices d’emplois et de richesses grâce à l’incubation. »

Et de conclure, à l’attention des étudiants :

« Vous êtes les pionniers d’une nouvelle aventure. L’UNIPOD est votre laboratoire pour expérimenter, échouer parfois, mais surtout pour réussir et impacter la Guinée de demain. Aujourd’hui, nous plantons une graine ; avec l’engagement de tous, elle deviendra un baobab, porteur de fruits pour notre pays. »

Le gouverneur de Mamou, Lamine Keita, s’est réjoui de l’inauguration de ces infrastructures stratégiques et a tenu à exprimer « la reconnaissance la plus profonde à Son Excellence, le président de la République, le général d’armée Mamadi Doumbouya, pour sa vision éclairée et son leadership déterminé ».

« Les ouvrages que nous inaugurons ne sont pas de simples constructions. Ils incarnent une ambition nationale partagée pour un enseignement supérieur de qualité, connecté à son environnement et capable d’innover face aux enjeux énergétiques, technologiques et sociaux de notre époque. »

Il a également salué le rôle du PNUD et de la région française des Hauts-de-France, « partenaires engagés qui ont conjugué expertise, financement et vision ».

Dans sa prise de parole, le ministre Alpha Bacar Barry a mis l’accent sur l’importance stratégique de ces infrastructures :

« C’est une première infrastructure qui va améliorer la qualité de la formation dans un domaine extrêmement précis à l’IST de Mamou, tout en mettant à disposition un espace de créativité pour étudiants et chercheurs. »

Il distingue deux phases dans le développement de l’institut :

« La première consistait à asseoir une formation théorique de qualité. Aujourd’hui, grâce à cette deuxième phase, il s’agit de relier la théorie à la pratique. »

La mini-centrale photovoltaïque, fruit d’une coopération avec la région des Hauts-de-France, permettra aux étudiants de manipuler des installations complètes avant même leur immersion en entreprise.

Enfin, le ministre a affirmé que la mission de son département est claire :

« Dans nos institutions d’enseignement supérieur, nous devons former des créateurs d’entreprises, des chefs d’industries, des capitaines de secteurs. C’est ainsi que nous participerons concrètement au développement de la Guinée. »