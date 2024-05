Ce vendredi 17 mai 2024, le procureur de la République près le Tribunal de première instance de Kaloum a requis 18 mois de prison et une amende d’un million de francs guinéens contre Mamadou Baïlo Diallo, alias Guidhô Fulbhè, poursuivi pour complot contre la République. Ce procès, qui a attiré l’attention de nombreux observateurs, met en lumière des accusations graves et des demandes de peines sévères.

Dans son réquisitoire, le ministère public a également abordé le cas du militaire Mamadou Bailo Baldé, pour lequel il a sollicité un acquittement, demandant son renvoi des fins de la poursuite pour des faits non établis, sa mise en liberté immédiate, et son rétablissement dans tous ses droits.

Le procureur a ensuite requis des peines de 20 mois d’emprisonnement et une amende d’un million de francs guinéens chacun pour trois autres accusés : Mamadou Lamarana Guessé, Alpha Abdoulaye Diallo et Mohamed Sow. Ces individus sont également accusés dans l’affaire de complot contre l’État.

Pour les deux accusés en fuite, Alpha Barry et Mody Sory Barry, le procureur a demandé des peines encore plus sévères : 10 ans d’emprisonnement ferme et un mandat d’arrêt à diffusion internationale.

Les avocats de la défense ont, pour leur part, plaidé pour l’acquittement de leurs clients, arguant d’un manque de preuves incriminant Guidhô Fulbhè et ses coaccusés. Ils ont souligné que les accusations reposent sur des fondements insuffisants pour justifier une condamnation.

Lors des débats, Guidhô Fulbhè a reconnu avoir tenu des propos propagandistes dans des vidéos diffusées sur Facebook, mais a précisé que ces propos visaient à inciter l’armée à renverser le pouvoir d’Alpha Condé et non à organiser un complot contre l’État guinéen.

Après les plaidoiries et les réquisitions, le tribunal a mis l’affaire en délibéré, la décision finale étant attendue pour le 24 mai prochain.