Sekou Koundouno, membre des forces vives, a réagi à la réquisition de l’armée pour assurer le maintien de l’ordre lors de leur manifestation prévue les 17 et 18 mai 2023. Selon cet acteur de la société civile, la militarisation de la zone démontre clairement la légitimité de ceux qui s’opposent à la transition.

“Déjà avec cette configuration qui se présente depuis hier nuit, c’est une victoire pour les forces vives. Nous nous disons que l’objectif de cette manifestation est atteinte. Du point de vue militarisation, cela a prouvé à suffisance que ceux qui s’opposent à forme arrogante et méprisante de la transition sont légitimes. Nous avons constaté au alentour de 5h un déploiement des forces de l’ordre avec des blindés, des chars de combat et aussi des armes 12.7. Ces forces de l’ordre sont appuyés par des unités de renseignement et la surveillance du territoire habillé en civile. Qui infiltre les manifestant afin de fournir les informations possibles. Mais nous nous rassurons que toute tentative de martyrisation d’une telle action créera le chaos en Guinée” , a-t-il déclaré dans l’émission mirador de ce mercredi 17 mai 2023.

Poursuivant, ce membre du front national pour la défense de la constitution affirme que dans les heures qui suivent, ils vont saisir la CEDEAO afin qu’elle prenne acte.

“Nous vous informons que nous saisirons les autorités de la CEDEAO afin quelle prenne acte. Nous sommes dans une théorie afin de rétablir la dignité et l’honneur de ce peuple. Parce qu’on ne peut pas permettre à une petite catégorie de guinéens sans aucune connaissance de l’état, maîtrise des paramètres sociaux qui régissent notre nation de mettre en péril tout les acquis que nous avons eus durant des décennies. Ça il n’en est pas question et nous sommes prêt à en découdre pour que l’ordre soit rétabli. Comme ils sont engagés, nous sommes aussi engagés pour en découdre” a-t-il conclu.