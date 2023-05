Pour davantage dénoncer ce qu’elles appellent “la gestion unilatérale de la transition” pilotée par le colonel Mamadi Doumbouya, depuis le putsch du 5 septembre 2021, les Forces vives de Guinée ont appelé à une manifestation pacifique ce mercredi 17 mai 2023, à travers le grand Conakry. Les unités de l’armée, de la police et gendarmerie son fortement mobilisé pour le maintien d’ordre et la prévention des troubles sur l’axe Hamdalaye-Cimenterie jusqu’à la T10. Au même moment, l’appel à manifester semble être snobé sur certains endroits dans la Capitale.

Depuis le petit matin de ce mercredi 17 mai, jour de manifestation, les forces de défense et de sécurité ont été déployées dans plusieurs quartiers de Conakry, considérés comme des zones de tensions. Les unités de la Brigade Anti Criminalité (BAC), du Groupement des Forces d’Intervention Rapide (GFIR), sont visibles partout sur l’axe. Il y également des véhicules blindés sur les lieux, armés de leurs mitrailleuses 12,7 mm.

Ces agents veuillent sur tout mouvement et empêchent tout regroupement de personnes. Malgré, il a y eu des heurts à Cosa, Bambéto et Hamdalaye. Les magasins et boutiques restent fermés dans ces endroits.

À la Tannerie, point initialement prévu pour le départ de la manifestation, sur l’autoroute Fidel Castro, un pick-up de la gendarmerie y est visible. La circulation connaît son rythme normal, sur ces lieux, aucun membre des Forces vives n’y était ce matin. Les citoyens vaquent à leurs activités quotidiennes. La même situation est observée sur la zone Lambangni, Nongo jusqu’à Kipé.