Ce mercredi 17 mai 2023, le Premier Ministre guinéen, chef du gouvernement, s’est rendu à Labé pour assister à la cérémonie de pose de la première pierre d’un centre hospitalier universitaire à Horé-Saala.

L’événement a été marqué par la présence du gouverneur de la région administrative de Labé, le colonel Robert Soumah, qui a chaleureusement accueilli les invités et a souligné l’importance de cette infrastructure pour la région. Il a exprimé son soutien à l’initiative en déclarant : « Cette pose de première pierre est le fruit d’un long processus de planification mis en œuvre par Son Excellence le colonel Mamady Doumbouya et son gouvernement. L’objectif est de doter les quatre régions de Guinée d’hôpitaux universitaires. Ce nouvel hôpital jouera un rôle crucial en offrant des soins de qualité à la population de Labé ainsi qu’aux habitants des préfectures voisines, notamment Mamou et Boké. Il sera équipé pour répondre aux besoins urgents en matière de maladies infectieuses, de malnutrition, de maladies cardiovasculaires et de cancérologie. De plus, il proposera des services de maternité sûrs, de soins pédiatriques et de santé mentale. Nous prendrons également des mesures essentielles pour garantir l’accès aux soins de santé pour tous, notamment en renforçant le personnel médical, en promouvant l’éducation à la santé et en sensibilisant à l’importance de la prévention. Nous nous engageons à respecter les délais de réalisation des travaux ».

Dans son discours, le Premier Ministre, le Dr Bernard Gomou, a exprimé son appui aux projets de développement entrepris à Labé par le gouvernement. Il a affirmé : « Le colonel Mamadi Doumbouya témoigne de son attachement à Labé en réalisant ces projets. Sa présence lors des célébrations de l’Aïd-el-Fitr ici renforce l’engagement de l’État à être aux côtés de ses citoyens. J’enjoins le gouverneur de Labé à superviser attentivement tous les projets d’infrastructure en cours afin d’assurer leur réussite. L’hôpital régional actuel de Labé ne répond plus aux besoins d’une population en croissance. Malgré les efforts louables du personnel de santé, que je tiens à féliciter, les services sont limités en raison de l’obsolescence des équipements. Il est temps de s’adapter aux évolutions du monde qui nous entoure ».

Il convient de mentionner que la cérémonie de pose de la première pierre a réuni non seulement le Premier ministre et ses ministres de la Santé et des Transports, mais également des représentants des autorités religieuses et administratives de Labé.

Tiguidanké Diallo, correspondante de Guinée360