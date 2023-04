Le ministre des Travaux publics a réagi ce lundi 17 avril 2023, par rapport à l’inauguration de l’échangeur de Kagbelen prévue le 18 avril 2023. Elhadj Gando Barry rassure les usagers que toutes les clauses contractuelles liées à la réalisation de cet ouvrage ont été respectées. Il l’a fait savoir dans l’émission Mirador de la radio fim Fm.

« L’échangeur de Kagbelen sera officiellement inauguré demain. Donc ça sera la mise en circulation qui permettra aux usagers d’emprunter cet important ouvrage à partir de demain 18 avril 2023. Ce qui change, c’est la date d’ouverture parce qu’il était prévu qu’il s’ouvre aujourd’hui, donc avec le report qui est prévu pour demain ça veut dire tout simplement que la circulation va continuer aujourd’hui donc c’est demain que la circulation va être perturbée », a expliqué le ministre Barry.

A la question de savoir si les clauses contractuelles ont été respectées dans l’élaboration de cet ouvrage, le ministre de l’infrastructure et des travaux publics indique que la Guinée est dans une période de rectification et de refondation, ce qui veut dire les engagements pris par le président de la transition sont les instructions qu’il reçoit au quotidien du Premier ministre.

« C’est le respect du coût, du délai et de la qualité, ce sont les clauses contractuelles. C’est à dire les spécifications techniques de l’ouvrage, tout ce qui est prévu dans les standards en termes d’ouvrages doit être respecté. Et nous nous assurons que cela soit respecté et c’est pourquoi pour cet important ouvrage nous avons mis en place une mission de contrôle de ce projet », a-t-il rassuré.