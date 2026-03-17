C’est un énorme rebondissement que connaît la 35ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Deux mois après la fin de la compétition, la commission d’appel de la CAF déclare le Maroc champion d’Afrique au détriment du Sénégal qui perd le match sur tapis vert (3-0). Cette annonce fait suite après un recours formulé par la Fédération Royale Marocaine de Football.

Dans un communiqué publié ce mardi soir sur son site officiel, la Confédération Africaine de football annonce l’annulation du sacre du Sénégal au détriment du Maroc, déclaré champion d’Afrique au compte de l’édition 2025 de la CAN.

La Commission d’appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a déclaré qu’en application de l’article 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations de la CAF (CAN), l’équipe nationale du Sénégal est déclarée forfait pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies CAF (CAN) Maroc 2025. Le résultat du match est donc enregistré comme étant de 3-0 en faveur de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

Saisie par la FRMF concernant l’application des articles 82 et 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de la CAF, la Commission d’appel de la CAF a rendu les décisions suivantes :

– « Le recours formé par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) est déclaré recevable en la forme et le recours est accueilli.

– La décision du Conseil de discipline des FAC est annulée.

– La Commission d’appel de la CAF conclut en outre que le comportement de l’équipe du Sénégal relève du champ d’application des articles 82 et 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations.

– La protestation déposée par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) est accueillie.

– Il est déclaré que la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), par la conduite de son équipe, a enfreint l’article 82 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations.

– En application de l’article 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations, l’équipe du Sénégal est déclarée forfait, le résultat étant enregistré comme 3-0 en faveur de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

– Toutes les autres requêtes ou demandes de réparation sont rejetées .»

En définitive, le Sénégal perd sa deuxième étoile après sa victoire (1-0), le dimanche 18 janvier dernier, à Rabat.