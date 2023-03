Les membres de la commission éducation aux droits humains à Amnesty International Guinée étaient dans la sous-préfecture de Kassa ce jeudi 16 mars 2023. L’objectif de ce déplacement sur l’île était d’organiser deux séances de sensibilisation avec la communauté sur les notions des droits humains et les violences sexuelles à l’occasion du mois dédié aux droits des femmes.

Après la publication d’un rapport sur la situation des violences sexuelles dans le pays en septembre dernier, l’institution humanitaire a tenu à sensibiliser les populations de l’île, particulièrement les jeunes élèves et les femmes, sur la prévention des grossesses non désirées, la gestion des menstrues et l’utilisation des différentes méthodes contraceptives.

Alhassane Bah, responsable de la commission éducation aux droits humains à Amnesty International Guinée est revenu sur l’objectif du projet: « A chaque mois de mars, Amnesty, à travers cette commission, organise des séries de sensibilisations en milieu scolaire et communautaire. Vu que nous avons déjà sorti un rapport sur les violences sexuelles, on s’est dit de venir sur l’île de Kassa, parce que cette communauté notamment féminine, a aussi besoin des notions clés des droits humains, surtout en ce mois de mars notamment sur les questions de violences basées sur le genre. La zone de Kassa a été choisie parce que nous estimons que les activités des ONG que nous sommes ne doivent pas se limiter au grand Conakry ou aux autres régions. L’île de Kassa est aujourd’hui considérée comme un lieu touristique et de loisirs alors qu’il y a une communauté confrontée à d’énormes difficultés qui méritent d’être prises en compte dans le cadre des droits humains, d’où la présence d’Amnesty International Guinée. Nous voulons que les jeunes qui vivent sur cette île puissent devenir des leaders de demain. »

Moussa Keita, principal du collège Kassa, n’a pas manqué d’exprimer sa joie sur la tenue de cette sensibilisation dans son établissement: « Cette initiative est très bonne car, ici, nos sœurs sont souvent victimes de violences parce qu’elles n’ont pas toutes les informations qu’il leur faut non seulement pour dénoncer, mais comment éviter de se faire violenter. Nous sollicitons qu’Amnesty International Guinée multiplie ce genre d’actions au sein de notre communauté pour nous aider à lutter contre le fléau de grossesses non désirées qui poussent la majorité de nos jeunes filles à abandonner le chemin de l’école. »

« Grâce à cette sensibilisation, j’ai appris énormément sur les droits de l’enfant dont le droit à la naissance, l’éducation et autres. J’ai appris aussi sur les droits humains, sur l’égalité entre hommes et les femmes que défendent Amnesty International. Je suis contente d’avoir pu bénéficier de cette séance de sensibilisation», a affirmé Nantenin Camara, élève en 9e année au collège de Kassa.

Habibatou Fofana, jeune mère de 2 enfants, estime que pour venir en aide aux femmes de Kassa, il faudrait plus d’actions pour la communauté: « On souffre ici parce qu’on n’a pas d’appui financier pour subvenir à nos besoins. Il y a beaucoup de jeunes filles parmi nous qui sommes devenues mères à bas âge comme moi parce que nous n’avons pas d’informations sur comment nous protéger contre les grossesses. Nous souhaitons que les ONG nous viennent en aide en mettant en place des activités génératrices de revenus pouvant nous aider à subvenir à nos besoins. Cela nous évitera de trainer avec les garçons de l’île. Nous remercions beaucoup Amnesty International Guinée de venir jusqu’ici pour nous parler de nos problèmes. Nous appliquerons leurs conseils parce que ça y va dans notre intérêt. »

Au dire du responsable de la commission éducation aux droits humains à Amnesty International Guinée, dans les prochaines semaines, Amnesty Guinée compte mettre en place des clubs de coordination dans les établissements de la zone pour pérenniser ses actions afin d’autonomiser les jeunes riverains sur les questions des droits humains.