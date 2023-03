En plus de son jeune gardien Moussa CAMARA, sanctionné, le Horoya AC ne pourra pas compter sur son entraîneur principal Kanfory Lappé BANGOURA, malade. Le technicien guinéen n’a pas effectué le voyage sur Dar Es Salam et ne sera pas sur le banc des Matamkas pour ce match décisif du groupe C contre le Simba SC en Tanzanie.

Ce jeudi 16 mars 2023 à l’aube, les Matamkas ont mis le cap sur la Tanzanie en vue du match 5 de la phase de poule de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies prévue pour ce samedi 18 mars 2023 au Mkapa Stadium à partir de 16h GMT.

Un groupe de 22 joueurs où on remarque le retour du buteur Yakhouba Gnagna BARRY après 4 mois de suspension. Cependant, les Matamkas feront sans Moussa CAMARA “Pinpin”, expulsé lors du match retour perdu (1-3) contre le Raja Athletic Club à Bamako.

Une autre absence de taille serait celle de l’entraîneur principal Mohamed Kanfory Lappé BANGOURA, qui était censé rejoindre le groupe ce vendredi après un escale en France. Pour des raisons de santé, le technicien guinéen ne se rendra plus à Dar Es Salam et manquera donc ce rendez-vous crucial.

Pour rappel, les Matamkas comptent 4 points dans ce groupe C dominé par le Raja Athletic Club (12 points) et Simba SC (6 points). A deux journées de la fin, une victoire en déplacement pourrait relancer le club guinéen qui recevra ensuite Vipers SC à domicile lors de la dernière journée, au moment où Simba SC se déplacera en terre marocaine pour y défier le Raja.