Plusieurs semaines après l’arrestation du journaliste sportif Amadou Diouldé Diallo pour « offense au Chef de l’Etat », Reporters Sans Frontières à réagi ce 17 mars 2021 suite à cette détention prolongée de notre confrère.

“Rien ne peut justifier le maintien en détention de ce journaliste, dont nous demandons la libération immédiate et sans condition, les délits de presse étant dépénalisés depuis 2010, l’incarcération de Amadou Diouldé Diallo est illégale et témoigne de la volonté des autorités guinéennes de censurer les voix discordantes. Nous les exhortons à se conformer au respect des dispositions de la loi sur les médias et à libérer ce journaliste qui est actuellement en mauvaise santé” déclare le directeur du bureau Afrique de l’Ouest de RSF, Assane Diagne.

Pour l’organisation, les arrestations de journalistes sont assez récurrentes dans le pays, qui occupe la la 110e place au Classement mondial de la liberté de la presse: « En Guinée, les journalistes sont régulièrement arrêtés ou gardés à vue en raison de leur travail. Le mois dernier, le journaliste sportif Ibrahima Sadio Bah a été condamné à six mois de prison ferme et à payer une amende de 500 000 francs guinéens (environ 40 euros) pour ‘’diffamation, injures publiques et dénonciation calomnieuse’’ à l’encontre du président de la Fédération guinéenne de football (FEGUIFOOT), Mamadou Antonio Souaré. En janvier dernier, la condamnation sur la base du code pénal de trois journalistes de la radio Nostalgie, avait suscité de vives réactions poussant le ministre de la Justice à instruire le parquet de faire une déclaration d’appel contre la décision »