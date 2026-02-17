L’Antenne régionale de Tambacounda de la Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants (DNLT) a présenté au parquet, ce 16 février 2026, une femme poursuivie pour traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle et proxénétisme.

Selon le compte rendu de la DNLT, l’intervention fait suite à un renseignement transmis par l’antenne de Kédougou, faisant état de la séquestration présumée d’une ressortissante nigériane dans le quartier Lawol Tamba.

Selon les premiers éléments de l’enquête, la victime aurait été acheminée depuis le Nigeria par la suspecte, qui lui aurait imposé le remboursement d’une somme de deux millions de francs CFA, à travers les revenus tirés de la prostitution.

Les enquêteurs se sont rendus à Bakel, où la mise en cause a été interpellée à son domicile. La perquisition a conduit à la saisie d’un téléphone portable, de carnets sanitaires, de cartes consulaires étrangères, ainsi que d’un stock de préservatifs et d’une somme d’argent en espèces.

Entendue par les services d’enquête, la victime a confirmé avoir été introduite au Sénégal sous la contrainte d’une dette fixée à deux millions de francs CFA. De son côté, la suspecte a reconnu avoir « acheté » la jeune femme à Dakar pour un montant de 275 000 francs CFA, tout en contestant le niveau de la dette exigée.

L’exploitation du téléphone saisi aurait par ailleurs mis en évidence plusieurs transactions financières jugées suspectes. Les enquêteurs indiquent également avoir découvert une vidéo impliquant une mineure contrainte à des actes dégradants, un élément susceptible d’alourdir les charges retenues dans cette affaire.