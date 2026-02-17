À la veille du début du mois saint de Ramadan, annoncé pour ce mercredi sous réserve de l’observation lunaire, le ministre secrétaire général des Affaires religieuses, Elhadj Karamo Diawara, a rencontré, lundi 16 février 2026, les chefs religieux des treize communes de Conakry ainsi que l’inspecteur régional des affaires religieuses. La rencontre s’est tenue au Centre islamique de Donka.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté des autorités religieuses de prévenir toute controverse liée à la fixation de la date du début du jeûne et d’harmoniser les pratiques à l’échelle nationale.

Selon le compte rendu publié sur la page officielle du Secrétariat général des Affaires religieuses, une mesure organisationnelle a été annoncée par le ministre. “Il a été annoncé que la prière d’Isha de ce mardi 17 février se tiendra à 21h”, indique le SGAR.

Cette disposition vise, d’après la même source, à permettre “de constater l’apparition éventuelle de la lune”.

Au cours des échanges, les participants ont rappelé que le Ramadan demeure un moment de recueillement, de paix et de solidarité. Les responsables religieux ont également insisté sur la nécessité de privilégier la cohésion sociale et l’unité des fidèles durant cette période.

Pour sa part, le ministre Elhadj Karamo Diawara a appelé à renforcer la prière et la concertation entre autorités religieuses et communautés, présentées comme des leviers essentiels pour préserver l’harmonie et la concorde autour de l’observance du mois sacré.