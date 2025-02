Le président de la commission communication de l’Alliance nationale pour l’alternance et la démocratie (ANAD), Souleymane Souza Konaté, n’est pas tendre envers la gestion de la transition guinéenne, qu’il estime aujourd’hui ne plus aller dans la bonne direction. Il dénonce le culte de la personnalité érigé en mode de gouvernance et interpelle le général Doumbouya sur les mauvaises pratiques qui gangrènent son régime.

Dans une tribune parcourue par Guinée360, le conseiller en communication de l’opposant guinéen, Cellou Dalein Diallo, déplore la multiplication des mouvements de soutien à la junte, alors que le droit de manifester est interdit aux opposants.

“L’hypocrisie du CNRD et de ses soutiens est flagrante. Le droit de manifester est systématiquement refusé aux opposants, tandis que les partisans du régime, financés par des fonds publics, défilent librement à travers tout le pays. Ceux qui prétendaient vouloir en finir avec le culte de la personnalité en ont fait un système : Kaloum est jonchée d’effigies de Mamadi Doumbouya, comme pour se moquer du décret interdisant ces pratiques”, a-t-il déclaré, fustigeant également ce qu’il qualifie de “népotisme” et d’”ethnicisme” qui guident les nominations dans l’administration publique sous le CNRD.

Souleymane Konaté partage aussi la souffrance du peuple guinéen, confronté à la cherté de la vie, à l’envolée des prix des denrées et au chômage des jeunes, contraints de fuir le pays.

“En trois ans, plus de 32 000 jeunes ont quitté la Guinée, au péril de leur vie, en traversant le désert et la Méditerranée. Le pays est devenu le premier d’Afrique et le troisième au monde en nombre de demandes d’asile en France, devançant même des nations en guerre. Aux États-Unis, 1 857 Guinéens sont menacés d’expulsion par les nouvelles autorités américaines. Une humiliation pour un pays pourtant riche en ressources, mais écrasé par une gouvernance médiocre, chaotique et irresponsable”, déplore ce cadre de l’UFDG.

Il invite le général Mamadi Doumbouya à ne pas céder à la manipulation de certains cadres qui prétendent l’aider, tout en cherchant à protéger leurs postes. Il rappelle que Doumbouya devra seul répondre devant l’histoire si le pays arrive à basculer. “Mamadi Doumbouya connaît bien la Guinée. Il sait que les opportunistes qui l’entourent aujourd’hui sont les mêmes qui, depuis toujours, minent le pays. S’il se laisse entraîner dans cette mascarade, il devra rendre des comptes devant l’histoire, car la Guinée s’enfonce chaque jour un peu plus vers l’abîme”, a martelé Souza Konaté.

Selon ce proche de Cellou Dalein Diallo, il est grand temps d’éprouver de la pitié pour la nation guinéenne et de rendre aux Guinéens le droit de rêver à un avenir meilleur.