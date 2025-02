La multiplication des mouvements de soutien à une éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya pour la prochaine élection présidentielle continue de se renforcer à travers le pays. Lors de l’assemblée générale hebdomadaire de l’Union des Forces Républicaines (UFR), Abass Fofana, secrétaire fédéral du parti à Kaporo, a vivement critiqué ce qu’il qualifie de stratégie de manipulation orchestrée par les autorités pour rallier les jeunes et les femmes à leur cause.

Dans son intervention, Abass Fofana a dénoncé l’instrumentalisation des jeunes et des femmes, qu’il considère comme le socle de toute organisation politique et sociale. “Les jeunes et les femmes sont manipulés par les autorités actuelles. Et pourtant, ce sont eux qui constituent la base de toute structure humaine. Dans notre parti, ces deux catégories sont au cœur de notre organisation. Mais les autorités ont compris qu’en les contrôlant, elles pouvaient atteindre leurs objectifs, même si ceux-ci sont illégitimes et illégaux”, a-t-il affirmé.

Selon lui, cette influence s’exerce à travers des pratiques visibles sur le terrain : distribution de denrées alimentaires, de vêtements traditionnels (Soôby), ainsi que l’achat et la distribution de motos. “Pourquoi manipule-t-on sa propre jeunesse ? Pourquoi manipule-t-on sa propre femme ? Parce qu’on n’est pas sérieux. Parce qu’on manque d’analyse et de vision. Un pouvoir responsable n’achète pas la conscience des jeunes, il les forme, les organise et les soutient pour assurer l’avenir du pays.”

Poursuivant son propos, Abass Fofana a appelé la jeunesse à une réflexion critique sur sa situation actuelle et son évolution au fil des régimes successifs. “Les jeunes doivent se poser des questions essentielles : entre 2010 et 2025, qu’est-ce qui a changé pour moi ? Avant qu’Alpha Condé ne devienne président, dans quelle condition étais-je ? Après ses 11 ans au pouvoir, quel bilan personnel puis-je tirer ? Et depuis trois ans sous ce régime, ma situation s’est-elle améliorée ou a-t-elle empiré en termes d’éducation, de revenus et de perspectives ?”, a-t-il questionné.

L’UFR, par la voix d’Abass Fofana, prévient que “seul un pouvoir dictatorial manipule sa jeunesse. Un gouvernement soucieux du développement doit au contraire la préparer à affronter les défis de demain, face aux jeunes des autres nations.”

Face à cette situation, il exhorte les jeunes Guinéens à refuser d’être instrumentalisés et à prendre conscience de leur rôle dans la construction du pays.