Résolution de l’UE sur la Guinée: « Elle a été faite de lacunes et d’inexactitudes », répond la mouvance présidentielle

Les eurodéputés ont dans leur résolution interppelé le gouvernement guinéen sur les tueries au cours des manifestations qui ont déjà enregistré plus de 30 morts. Et Alpha Condé particulièrement, à respecter la constitution du pays, notamment son article 27.

« Il ne s’agit pas d’une résolution de l’Union européenne mais du parlement européen sans valeur contraignante »

À en croire le ministre de la Défense nationale et chargé des Affaires présidentielles, l’institution sous-régionale devrait s’interposer pour répondre à cet appel de l’UE. « La CEDEAO doit jouer son rôle[…] » a dit Dr Mohamed Diané chez nos confrères de Djigui fm.

« La CEDEAO est informée de la situation de la Guinée. Nous allons travailler à apporter la vérité à un moment où nous sommes victimes de la règle dite deux poids deux mesures ».

Le ministre de la Défense nationale interpelle l’institution sous-regionale parce qu’il croit que son pays fait face à une injustice.

« Nous avons l’obligation de constater qu’elle (la résolution) a été établie sur la base d’un rapport qui comporte beaucoup de lacunes et d’inexactitudes. Surtout qu’il est fait exclusivement en charge sans tenir compte du point de vue du gouvernement. Cette résolution n’a repris que les griefs de l’opposition. On ne parle même pas de libération des gens dans cette résolution. On parle de prison ».

Ce qui est critiqué en Guinée est permis dans tous les pays francophones, affirme Dr Diané.

« Ceux qui parlent aujourd’hui, quand ils étaient au pouvoir, ils ont tout fait pour ne pas qu’on participe aux élections. On a gagné des élections, mais ils ont annulé des suffrages dans nos fiefs. Ce n’est pas un règlement de compte, nous sommes en démocratie », lancé ce membre du bureau politique du RPG aux opposants.