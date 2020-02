Elections : Une responsable de l’UFDG demande de brûler le matériel électoral

Les Guinéens devront se rendre aux urnes le 1er mars 2020 pour élire les députés et se prononcer sur la nouvelle Constitution en votant ‘’Oui’ ou ‘’Non’’. C’est dans ce cadre que la Commission électorale nationale indépendante (CENI) a commencé à distribuer les cartes d’électeur. Sauf qu’au niveau de l’Union des forces démocratiques (UFDG), on demande de brûler ces cartes.

Lors de l’assemblée générale de l’UFDG samedi 15 février 2020, Hadja Maimouna Diallo, vice-présidente du comité national des femmes de l’UFDG a demandé à ses militants d’aller déchirer et brûler les cartes d’électeurs dont la distribution a démarré il y a quelques jours.

« Aujourd’hui, ils ont des problèmes pour la distribution des cartes électorales. Où est-ce que vous avez vu qu’on dépose des cartes électorales dans les gendarmeries, dans les camps militaires ou à la préfecture ? Depuis quand ce sont ces gens qui distribuent les cartes ? Qu’est-ce qu’ils font parce que personne ne vient prendre les cartes ? Ils viennent nuitamment déposer les cartes devant les portes des familles. Moi je vous demande, si vous trouvez des cartes devant vos portes, déchirez-les. C’est des cartes qui n’ont aucune valeur juridique. Ça ne vous servira à rien. Déchirez les cartes et dites aux chefs de quartiers que celui qui reçoit les cartes d’électeurs chez lui, vous irez dans sa maison, sortir les cartes et les brûler. Dites à tous les chefs de quartier de ne pas recevoir les cartes et le matériel électoral, sinon, vous irez dans leurs domiciles, prendre le matériel et le brûler devant eux. Refusez qu’il y ait des élections dans vos quartiers. Mobilisez-vous, détruisez tout le matériel électoral qu’on va déposer chez vous. On a dit qu’il n’y aura pas d’élections, parce qu’on n’ira pas. C’est une mascarade électorale. Donc, refusons qu’il y ait élections. Dans un bureau de vote, il y a plus de 300 personnes, mobilisez-vous, sortez tout le matériel et brûlez.»